I vandali innocenti di Ultima Generazione

Nel mondo dell'arte e della provocazione, i vandali innocenti di ultima generazione sfidano le convenzioni: dal "Dito" di Cattelan in Piazza Affari al Boccioni al Museo del Novecento. Se il vento gira, forse il mondo tornerà a camminare dritto, tra firme e insurrezioni creative. Ma fino ad allora, resta il quesito: possiamo davvero considerare arte anche l’atto di manipolare e deturpare?

Dopo il "Dito" di Cattelan in Piazza Affari, il Boccioni al Museo del Novecento. ChissĂ se a forza di girarsi al contrario, prima o poi il mondo tornerĂ a camminare dritto verso un futuro un po' migliore. PerchĂ© se tre indizi fanno una prova, la nuova assoluzione di un manipolo di ecovandali, certifica il fatto che non si può rubare una mela perchĂ© si finisce in galera, ma ci si può tranquillamente appiccicare con la colla a qualunque opera d'arte, senza correre alcun rischio di andare a far compagnia al ladro di frutta. Anzi, finendo magari celebrati come i nuovi Robin Hood della giustizia ecologica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I vandali "innocenti" di Ultima Generazione

