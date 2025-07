Teatri d’Arrembaggio 2025 | 10 anni di cultura libera e dissacrante sul mare di Roma

Da 10 anni, Teatri d’Arrembaggio anima il litorale romano con una stagione ricca di innovazione, impegno sociale e poesia urbana, trasformando il Teatro del Lido in un crocevia di cultura libera e dissacrante. Per il decennale del 2025, l’evento promette di consolidare questa avventura, offrendo spettacoli accessibili e di qualità. Un anniversario che celebra la passione per il teatro come strumento di libertà e trasformazione. E così, si apre una nuova entusiasmante pagina della nostra storia culturale...

Dieci anni. Dieci estati di spettacolo, impegno civile, risate intelligenti e poesia urbana. Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia festeggia il suo primo decennio sul litorale romano con un’edizione 2025 che conferma e rilancia la sua missione: portare cultura accessibile, gratuita e di qualità a Ostia, trasformando il Teatro del Lido in una vera e propria nave corsara della scena contemporanea. Dall’ 11 luglio al 3 agosto, il festival multidisciplinare ideato da Valdrada torna a solcare le acque della creatività con 16 appuntamenti gratuiti, tra teatro off, stand-up comedy, spettacoli per bambini e laboratori. 🔗 Leggi su Funweek.it

