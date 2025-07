Asensio Inter piace ma c’è un ostacolo! Serve un’operazione in uscita per sbloccare l’arrivo del fantasista ex Real

L’Inter ha il sogno di rinforzare il proprio reparto offensivo con Asensio, un fantasista di talento che potrebbe fare la differenza. Tuttavia, un ostacolo si frappone: è necessaria un’operazione in uscita per sbloccare il trasferimento. La strategia nerazzurra punta a un trequartista capace di collegare centrocampo e attacco, preparando il terreno per nuove varianti tattiche sotto la guida di Chivu. Il futuro del fantasista è ancora incerto, ma l’attesa cresce...

. L' Inter sta puntando a rinforzare il proprio attacco con l'acquisto di un fantasista capace di fare da raccordo tra il centrocampo e l' attacco, piuttosto che un'altra punta. Questo giocatore dovrebbe permettere di sperimentare a fondo le due varianti di gioco che Cristian Chivu ha in mente: il 3-4-1-2 e il 3-4-2-1, moduli che potrebbero diventare l'assetto definitivo se dovesse partire Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome che piace di più all'Inter per ricoprire questo ruolo è quello di Marco Asensio, attualmente al PSG.

