Luis Enrique | Mbappé è il passato Giochiamo meglio senza di lui? Non mi pento di ciò che ho detto

Stasera il grande calcio si prepara a scrivere un nuovo capitolo: il PSG affronta il Real Madrid in semifinale, con il Chelsea in attesa della vincitrice. La conferenza di Luis Enrique ha acceso i riflettori, tra parole decise e strategie audaci. Il tecnico parigino non ha nascosto le sue opinioni su Mbappé, sottolineando come il team giochi al meglio senza di lui. Ma cosa ci riserva questa sfida epica? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

Questa sera Psg e Real Madrid si affronteranno per la semifinale del Mondiale per club. Ad attendere la vincitrice ci sarà il Chelsea in finale. La conferenza stampa del tecnico del club parigino Luis Enrique. . Giocare contro il Real Madrid: «È una partita particolare. Sarà speciale. Giocare contro di loro significa che abbiamo fatto bene finora in questo torneo. Sarà divertente, siamo molto motivati.» Ha detto che il Psg sarebbe stato meglio senza Mbappé: «Sarà interessante vederlo. Si tratta di un incontro speciale per molte ragioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Mbappé è il passato. Giochiamo meglio senza di lui? Non mi pento di ciò che ho detto»

