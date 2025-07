Picchia e rapina l' ex compagna mentre questa sta andando in terapia

Una scena di violenza inaudita ha scosso Bolzano lo scorso aprile, quando un ex compagno, già condannato in passato, ha aggredito brutalmente la sua ex in strada, minacciandola e rapinandola mentre si recava al Serd di via del Ronco. Un episodio che evidenzia ancora una volta l’urgenza di interventi efficaci contro la violenza di genere, per garantire sicurezza e tutela alle vittime.

L’ha aggredita in strada, l’ha minacciata e colpita con violenza per strapparle dei soldi. È successo lo scorso aprile davanti all’ingresso del Serd di via del Ronco a Bolzano, dove una donna si stava recando per delle terapie. L’aggressore era il suo ex compagno, già condannato in passato per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

