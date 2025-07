Nel bosco dove i vecchi dèi non hanno pietà.

Nel cuore di un paesaggio intriso di storia e mistero, i boschi sacri delle processioni a Iside e i vulcani dei Colli Albani raccontano le origini della nostra civiltà. Da Nemi a Lavinio, tra miti e leggende, si svelano luoghi che hanno plasmato il mito e la cultura occidentale. Non siamo nel deserto che...

Luoghi barbari e sacri. Boschi delle processioni a Iside. I colli Albani, cioè famiglia di vulcani, hanno visto a Nemi, nel tempio di Diana, nascere la civiltà occidentale. Ne parla Frazer ne Il ramo d'oro. Là ha combattuto Enea; a Lavinio, a pochi chilometri da qui dove si avvista la costa, egli portava con sé il fuoco della distruzione di Troia per trasformarlo con le sue nozze con Lavina in fondazione mitica di Roma. Non siamo nel deserto che non ha neppure fantasmi. Non ci troviamo dove la natura ha distrutto da mille anni ogni porzione di fontana belliniana, siamo a Rocca di Papa che, con i suoi Campi di Annibale, è il punto più alto dei Castelli come si usano chiamare le cittadelle intorno.