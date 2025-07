The Bride! Peter Sarsgaard anticipa | Sarà controverso

Peter Sarsgaard anticipa il grande fermento che il tanto atteso "The Bride!" di Maggie Gyllenhaal potrebbe scatenare. L'attore, coinvolto nel progetto e speranzoso che la pellicola porti una ventata di innovazione, ha espresso le sue speranze e aspettative. La sua convinzione che il film susciterà discussioni tra critica e pubblico apre un capitolo intrigante nel panorama cinematografico. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli di questa attesa controversa.

L'attore americano si √® soffermato sul prossimo film diretto dalla collega e moglie Maggie Gyllenhaal nel quale recita da co-protagonista. Intervistato da Deadline, Peter Sarsgaard ha confessato di essere convinto che il nuovo film di Maggie Gyllenhaal, The Bride!, susciter√† non poche polemiche tra critica e pubblico. L'attore √® nel ricco cast del film ispirato al racconto La moglie di Frankenstein, ed √® stato scritto e diretto dalla star di Secretary, nonch√© moglie di Sarsgaard. The Bride! √® un film controverso secondo Peter Sarsgaard "Dir√≤ che sar√† controverso" ha spiegato l'attore "Voglio dire, √® molto punk. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - The Bride! Peter Sarsgaard anticipa: "Sar√† controverso"

