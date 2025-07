Milano accoltellato da nordafricani per rapina | grave 32enne

Una notte drammatica a Milano: un uomo di 32 anni è stato accoltellato da alcuni nordafricani durante una rapina. Attorno a mezzanotte e trenta, i soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente, stabilizzando il ferito prima di trasferirlo d'urgenza in ospedale. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e la convivenza nel capoluogo lombardo.

Attorno a mezzanotte e trenta, due equipaggi del 118 hanno soccorso l'uomo che, dopo essere stabilizzato in strada, è stato trasferito all'ospedale.

Milano: 13enne accoltellato con cane, un fermo per tentato omicidio. Ritrovata l'arma del delitto - Un grave episodio di violenza ha scosso Milano, dove un tredicenne è stato accoltellato mentre era con il suo cane.

