Pisa l’università pubblica il nuovo bilancio di genere 2023-2024

PISA – L’università di Pisa rafforza il suo impegno per la parità e l’inclusione, presentando il nuovo bilancio di genere 2023-2024. Il documento, illustrato l’8 luglio 2025, evidenzia progressi tangibili in ambiti strategici: maggiore rappresentanza femminile nei vertici accademici, crescente partecipazione delle donne nei corsi Stem e una governance sempre più bilanciata. Più donne nei ruoli di vertice. Tra i dati più significativi spicca l’aumento delle professoresse ordinarie, che salgono dal 23,59% nel 2022 al 25,50% nel 2023. Parallelamente, migliora il Glass Ceiling Index – l’indicatore che misura le barriere invisibili all’ascesa femminile – sceso da 1,52 a 1,43, in linea con la media nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it