Courtney Love, 61 anni di bellezza trasgressiva, incarna la ribellione e l’autenticità. Nato il 9 luglio 1964 a San Francisco, il suo percorso rivoluzionario ha plasmato la musica e la moda, sfidando i canoni convenzionali con una personalità indomabile. Musa scomposta e icona del grunge anni '90, la sua autenticità continua a ispirare generazioni, dimostrando che la vera bellezza risiede nella libertà di essere sé stessi. Ai tempi come oggi, come musa ispiratrice di una bellezza controcorrente e...

Nata il 9 luglio 1964 a San Francisco, Courtney Love – pseudonimo di Courtney Michelle Harrison – è diventata leggenda. Musa scomposta, artista ribelle e figlia di un’estetica grunge Anni 90 che ha riscritto i canoni femminili dell’epoca, non è mai stata perfetta, e non ha mai voluto esserlo. Ed è proprio questo il motivo dell’apprezzamento da parte di intere generazioni. Ai tempi come oggi, come musa ispiratrice di una bellezza controcorrente e dei più bei tagli capelli over 60. Oggi compie sessantun anni e nonostante il passare del tempo, resta un punto fermo di un’estetica che ancora riesce a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Amica.it