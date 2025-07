Sanchez lancia piano anti-corruzione elaborato con l' Ocse

Il governo spagnolo, guidato da Pedro Sanchez, ha annunciato un ambizioso piano anti-corruzione realizzato in collaborazione con l'OCSE, con l’obiettivo di rafforzare l’integrità e la trasparenza. Con 15 misure chiave, questa iniziativa mira a posizionare la Spagna all’avanguardia in Europa nella lotta alla corruzione. Un passo decisivo che potrebbe segnare una svolta nel panorama politico nazionale e internazionale.

Il governo spagnolo propone al Congresso di approvare un " piano statale di lotta contro la corruzione ", con "15 importanti misure", elaborato "insieme all' Ocse " (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa): lo ha detto il premier iberico, Pedro Sanchez, riferendo in Aula sull'inchiesta che coinvolge ex esponenti del Partito Socialista. "L'obiettivo è situarci all'avanguardia in Europa su questo argomento", ha detto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanchez lancia piano anti-corruzione elaborato con l'Ocse

