La Corte d’Appello di Milano ha respinto la richiesta di giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per il tragico femminicidio di Giulia Tramontano. La decisione sottolinea come l'assunzione di responsabilità e la gravità del fatto rendano inadatta questa forma di risarcimento. Una vicenda che riaccende il dibattito sulla giustizia e la sua funzione di riparazione, lasciando aperto il quesito: quale spazio hanno davvero le vittime nel sistema penale?

La Corte d’Appello di Milano ha respinto la richiesta di accesso alla giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello, condannato per il femminicidio di Giulia Tramontano a Senago nel 2023. L’istanza era stata presentata dalla difesa dell’ex barman, nei cui confronti lo scorso 25 giugno è stata confermata in appello la condanna all’ergastolo. Le motivazioni dell’inammissibilità della giustizia riparativa. L'” assunzione di responsabilità ” da parte di Impagnatiello e “ il rincrescimento esternato alla prima occasione di contraddittorio processuale” offertagli sono stati ritenuti “irrilevanti” dalla Corte d’appello per “una valutazione di ammissibilità” dell’imputato alla giustizia riparativa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Giulia Tramontano, respinta richiesta giustizia riparativa per Impagnatiello

