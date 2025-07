Canoa Slalom Mondiali U23 e Juniores | assegnate le prime medaglie Oggi la seconda giornata

Al via la seconda giornata dei Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom a Foix, in Francia, con le prime medaglie assegnate e molte sfide ancora da affrontare. Nonostante qualche tentativo di riscatto, l’Italia si posiziona lontano dalle prime posizioni, ma il tutto è ancora aperto. La competizione si infiamma: chi salirà sul podio oggi? Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

A Foix, nel canale artificiale francese, sono in corso i Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom. Niente acuti per un’Italia che termina lontana dalle posizioni di vertice. Va in archivio la prima giornata di gare a Foix, dove sono in corso i Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom. Nel canale artificiale francese giornata di batterie per il kayak e, soprattutto, di assegnazione delle prime medaglie con le prove a squadre sempre per quanto riguarda la specialitĂ bipala. Niente acuti, però, per un’Italia che termina lontana dalle posizioni di vertice. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: canoa - slalom - giornata - mondiali

Canoa slalom, Horn e De Gennaro sono ancora i riferimenti dell’Italia nel nuovo quadriennio. Inizia a spingere Xabier Ferrazzi - Alla vigilia degli Europei senior 2025 di canoa slalom, l'Italia si presenta con una squadra competitiva, che riprende molti dei protagonisti della scorsa stagione.

Il 21 e 22 giugno allo stadio dell' Ivrea Canoa Club tappa della ECA Junior Slalom Cup, competizione internazionale dedicata ai giovani talenti della canoa slalom europea. Le gare si articolano in due giornate: il sabato è dedicato alla competizione classica di Vai su Facebook

Canoa Slalom, Mondiali U23 e Juniores: assegnate le prime medaglie. Oggi la seconda giornata; Canoa Slalom, Mondiali U23/Juniores: Ferrazzi in finale nel kayak; Ecco il programma dei Campionati del mondo di canoa slalom.

Terzo posto ai mondiali per Borghi e Bertoncelli - Il Resto del Carlino - Un Ferragosto tutto di bronzo per gli azzurrini della canoa slalom impegnati nella prima giornata di gare ai Mondiali junior e under 23 di ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Canoa. Malaguti, Borghi e Bertoncelli nella semifinale dei mondiali - Il Resto del Carlino - Nella seconda giornata dei campionati del mondo di canoa slalom e kayak cross dedicati alle categorie ... Riporta ilrestodelcarlino.it