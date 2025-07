Terremoto oggi | 2 scosse in provincia di Modena

Oggi, il cuore dell’Emilia-Romagna ha tremato ancora: due scosse di magnitudo significativa hanno scosso il Modenese, con una percezione che si estende fino a Mantova. La prima, a San Felice sul Panaro, ha raggiunto un'intensità di 3.6 sulla scala Richter, mentre l’altra stimata tra 3.8 e 4.3. Le testimonianze sui social raccontano di persone colpite dal tremore, come chi si trovava alla scrivania a Finale Emilia, ricordandoci ancora una volta quanto la terra possa essere imprevedibile.

Bologna, 9 luglio 2025 – Ben due scosse più o meno nello stesso orario questa mattina nel Modenese. Quella a San Felice sul Panaro è stata di magnitudo 3.6 della scala Richter. Stima ancora provvisoria per l’altra: tra 3.8 e 4.3. Scattate subito sui social le segnalazioni di chi ha sentito le scosse. Una scossa è stata percepita fino a Mantova. “A Finale Emilia l’abbiamo sentita”, scrive un utente. "L’ho sentito bene, ero alla scrivania in ufficio”, scrive un altro in riferimento all’altra scossa. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it