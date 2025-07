Estate 2025 bagno serale a Santa Teresa | curiosità tra i passanti

Estate 2025 a Santa Teresa: una serata tra curiosità e relax nel cuore di Salerno. Mentre alcuni passanti si sono lasciati conquistare dall’impudenza di un bagno improvvisato sull’arenile, altri hanno scelto di godersi il tramonto e la brezza marina. Un’atmosfera unica, fatta di spontaneità e divertimento, che rende questa estate ancora più memorabile. La città si anima di storie e sorrisi, pronti a sorprendere chiunque decida di viverla appieno.

