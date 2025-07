Il paradosso di Lucio Corsi che per vincere il Tenco ha dovuto conquistare il podio a Sanremo

Il paradosso di Lucio Corsi, che ha dovuto salire sul podio di Sanremo per conquistare le ambite Targhe Tenco, svela un'ironia della sua carriera musicale. Un cammino fatto di sfide e sorprendenti svolte, in cui il talento si è imposto solo dopo aver attraversato i palchi più prestigiosi. La storia di Corsi ci ricorda che talvolta, il successo arriva quando meno te lo aspetti, confermando che la strada verso il riconoscimento può essere sorprendente e imprevedibile. Continua a leggere.

Lucio Corsi ha dovuto aspettare il successo al Festival di Sanremo per portarsi a casa due Targhe Tenco: quasi un paradosso per il cantautore maremmano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

