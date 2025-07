Diogo Jota morto la Guardia Civil rivela le due cause dell’incidente | a guidare era il calciatore del Liverpool

Un incidente tragico scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, attaccante del Liverpool, e suo fratello André hanno perso la vita in un grave incidente stradale in Spagna. La guardia civil ha rivelato che le cause principali sono state l’eccessiva velocità e un guasto allo pneumatico. Un dramma che ci ricorda quanto sia fondamentale la prudenza anche nelle situazioni più quotidiane. Ma cosa è successo davvero quella notte?

Diogo Jota e suo fratello André viaggiavano a bordo di una Lamborghini Huracán verde. Alla guida c’era l’attaccante del Liverpool. Sono usciti di strada lungo la A-52 vicino a Cernadilla, provincia di Zamora. L’auto ha colpito uno spartitraffico ed ha preso fuoco. Le due cause principali dello schianto in cui hanno perso la vita i due calciatori sono l’eccessiva velocità a cui viaggiava il veicolo e un problema allo pneumatico di una ruota posteriore, che è scoppiato. Prendono chiaramente forma i dettagli e i contorni del terribile incidente stradale in cui è morto l’attaccante portoghese Diogo Jota, 28enne campione del Liverpool e della Nazionale lusitana, insieme al fratello André Silva, anche lui calciatore 25enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Diogo Jota morto, la Guardia Civil rivela le due cause dell’incidente: a guidare era il calciatore del Liverpool

