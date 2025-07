Lidl condanna per pubblicità ingannevole | risarcimento da 43 milioni di euro

Lidl, colpita da una pesante condanna in Francia, dovrà risarcire con 43 milioni di euro per pubblicità ingannevole. La Corte d’Appello ha giudicato il colosso tedesco responsabile di aver promosso offerte irrealizzabili, creando false aspettative tra i consumatori. Questo caso rappresenta un esempio lampante di come pratiche commerciali scorrette possano avere gravi conseguenze legali e reputazionali. La sentenza sancisce un importante precedente nella lotta contro le pubblicità ingannevoli.

Il gruppo tedesco Lidl è stato recentemente condannato in Francia per aver messo in atto pratiche commerciali ingannevoli. Secondo una sentenza del 4 luglio, il distributore è stato ritenuto responsabile per aver trasmesso spot televisivi che promuovevano prodotti a prezzi vantaggiosi senza garantirne la disponibilità per almeno 15 settimane in tutti i punti vendita. La Corte d'Appello ha stabilito che tale comportamento costituisce una forma di concorrenza sleale danneggiando direttamente il concorrente Intermarché che dovrà essere risarcito da Lidl con 43 milioni di euro. La causa è stata avviata dalla società ITM, responsabile della politica commerciale del Groupement des Mousquetaires (che include Intermarché e Netto), nel 2019.

