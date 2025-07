Franchino Er Criminale boccia i panini di CiccioGamer89 e lui lo denuncia | Affermazioni infondate

Una controversia tra due volti notissimi del web, Franchino Er Criminale e Cicciogamer89, accende i riflettori sui confini tra critica e diffamazione. Dopo che Franchino ha bocciato i panini di Cicciogamer, quest’ultimo ha risposto con una denuncia per affermazioni infondate. Un acceso scontro che mette in discussione il rispetto nel mondo digitale e il diritto di difendersi. Ma come si evolverà questa querelle?

L’attacco verso un hamburger troppo cotto, bacon per nulla croccante, una ciglia e un pelo come ingredienti speciali. La risposta è la difesa del proprio lavoro e una denuncia. Protagonisti della vicenda i volti notissimi del web Franchino Er Criminale e Cicciogamer, popolarissimi youtuber romani. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: franchino - criminale - denuncia - boccia

Franchino Er Criminale boccia i panini di CiccioGamer89 e lui lo denuncia: Affermazioni infondate.

Sangiuliano passa alle vie legali e denuncia Boccia: «Tentata estorsione» - Sangiuliano passa alle vie legali e denuncia Boccia: «Tentata estorsione» L’esposto trasmesso a piazzale Clodio, per il suo legale l’ex ministro è stato oggetto di «pressioni illecite» ... Scrive unionesarda.it

Sangiuliano denuncia Boccia, indagano i pm di Roma - Sangiuliano denuncia Boccia, indagano i pm di Roma L'incartamento è stato trasmesso a piazzale Clodio ROMA , 20 settembre 2024, 11:50 ... Secondo ansa.it