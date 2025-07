Nuova Sondrio tre giovani colpi e una nuova amichevole di prestigio | c' è l' Albinoleffe

La Nuova Sondrio si prepara a vivere un emozionante nuovo capitolo nel campionato di Serie D, con tre talenti emergenti in rosa e un’amichevole di prestigio contro l'Albinoleffe. Un mix di gioventù e sfide di alto livello che promettono di infiammare i tifosi e rafforzare la squadra. L’avventura biancazzurra sta per esplodere: restate sintonizzati per scoprire come si svilupperà questa avventura entusiasmante.

Tre volti nuovi e una nuova amichevole di livello per la Nuova Sondrio, che si prepara al debutto nel campionato di Serie D fissato per il 7 settembre. Il club biancazzurro ha ufficializzato l’arrivo di tre giovani talenti: Giovannie Vuka, esterno offensivo classe 2007 originario di Parigi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: sondrio - giovani - amichevole - colpi

Diocesi di Como e Provincia di Sondrio uniscono le forze per giovani e soggetti fragili - Un nuovo patto di solidarietà e collaborazione si rafforza tra la Diocesi di Como e la Provincia di Sondrio, unendo le forze per sostenere giovani e soggetti fragili.

TMW - IL PALERMO SEGUE LUCCHESI, SUL DIFENSORE ANCHE CREMONESE E SAMPDORIA di Redazione ForzaPalermo.it I tifosi rosanero stanno già fremendo in attesa dei primi colpi di mercato che il DS Osti è ormai sul punto di piazzare, ma se i vari Vai su Facebook

Nuova Sondrio, tre giovani colpi e una nuova amichevole di prestigio: c'è l'Albinoleffe; Calcio, tre nuovi colpi di mercato per il Sondrio; La Nuova Sondrio non si ferma più.

Colpi proibiti e insulti Sondrio-Solbiatese partita interrotta per rissa - Il Resto del Carlino - Solbiatese partita interrotta per rissa Troppa tensione in campo, i dirigenti mettono fine all’incontro prima del 90’ ... ilrestodelcarlino.it scrive

Torino-Sondrio 8-0 in amichevole - Notizie - Ansa.it - Dopo la vittoria nel triangolare di venerdì ancora buone indicazioni dai granata per mister ... Come scrive ansa.it