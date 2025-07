Sepolti dalle e-mail di iscrizione a promozioni e newsletter? Gmail ora permette di cancellarle in unico posto

Hai mai sentito parlare di una funzione che ti semplifica la vita digitale? Gmail ora permette di gestire facilmente tutte le iscrizioni alle newsletter e promozioni in un unico menu dedicato. Basta un clic per cancellare più abbonamenti contemporaneamente, evitando il fastidio di dover annullare ogni singola email. Questa innovazione trasforma la tua casella di posta in uno spazio più ordinato e meno stressante. Scopri come sfruttarla al meglio e mantenere la tua inbox sempre sotto controllo!

Invece di annullare un'iscrizione per ogni singola mail già arrivata in casella, ora è possibile farlo in un menu dedicato che elencata tutti gli "abbonamenti" attivi.

