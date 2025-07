Tredicenne in bici travolto da uno scooter ricoverato in fin di vita | è in prognosi riservata

Un gravissimo incidente scuote Casoria, Napoli: un ragazzino di appena 13 anni, investito da uno scooter mentre pedalava in bici elettrica, si trova ora in condizioni disperate, con una prognosi riservata. La tragedia mette nuovamente sotto i riflettori la sicurezza stradale tra i giovani e l’urgenza di interventi concreti. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli di questa drammatica vicenda e le possibili implicazioni.

Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Casoria in provincia di Napoli. Nell'impatto un giovanissimo di soli 13 anni che viaggiava in sella a una bici elettrica è rimasto gravemente ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

