Vengono come reparto di rinforzo per il commissariato e si ritrovano all' ospedale

Ha scosso la tranquilla Jesolo, trasformando una notte apparentemente ordinarie in un caos senza precedenti. Due fratelli, di origini tunisine, hanno scatenato una rissa violentissima vicino a Piazza Mazzini, coinvolgendo il quartiere e richiamando l'intervento del commissariato e delle forze dell'ordine. La loro furia ha lasciato dietro di sé distruzione e paura, ma come si sono risolte le conseguenze di questa esplosione di violenza?

È scoppiato il finimondo alle tre di notte di martedì vicino Piazza Mazzini a Jesolo. Botte, vetri rotti, resistenza e cassonetti incendiati. La furia di due fratelli italiani di origini tunisine (uno neppure maggiorenne e l'altro 19enne) era incontenibile. Ma la violenza gestita dalle forze.

