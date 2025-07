Ondata di caldo in Giappone oltre 10mila persone ricoverate

In Giappone, l’ondata di caldo estremo ha messo in allarme l’intero paese: oltre 10.000 persone sono state ricoverate per colpi di calore nella sola ultima settimana. Un aumento record, più che raddoppiato rispetto al periodo precedente, che evidenzia la gravità di questa emergenza climatica. La domanda ora è: come si può proteggere la popolazione da questi eventi sempre più frequenti e intensi?

Sono state oltre 10.000 in Giappone le persone ricoverate in ospedale per colpi di calore la scorsa settimana, a causa dell' aumento delle temperature in tutto il Paese. Secondo un rapporto preliminare pubblicato dall'Agenzia per la gestione degli incendi nella settimana terminata domenica i ricoveri si sono assestati a quota 10.048, un dato più che raddoppiato rispetto alle 4.665 persone del periodo di riferimento precedente, con circa il 60% che avevano più di 65 anni. Secondo i dati dell'agenzia meteorologica giugno è stato il mese più caldo in Giappone dall'inizio delle rilevazioni, nel 1898, con una temperatura media superiore di 2,34 gradi in confronto alla media mensile complessiva registrata tra il 1991 e il 2020, superando il precedente record del 2020. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ondata di caldo in Giappone, oltre 10mila persone ricoverate

