L’Italia torna a scavare | le miniere romagnole in cui si potrebbe andare a caccia di terre rare

L’Italia torna a scavare nel passato per abbracciare il futuro, puntando sulle miniere romagnole ricche di terre rare. Con ben 19 miniere abbandonate pronte a essere riscopert,e questa iniziativa promette di riaccendere l’interesse per le risorse strategiche, fondamentali per la transizione energetica e tecnologica. Il “Programma nazionale di esplorazione mineraria” mira a rilanciare il settore minerario italiano, creando nuove opportunità e sostenendo la competitività del Made in Italy.

In Romagna ci sono 19 miniere abbandonate che potrebbero essere riaperte alla ricerca di "terre rare". Lo prevede il “Programma nazionale di esplorazione mineraria”, presentato la settimana scorsa dai ministeri dell’Ambiente e delle Imprese e made in Italy. Si tratta di 14 progetti esplorativi in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

