Mariia Buhaiova trovata morta dopo la scomparsa il Comune di Carovigno pagherà i funerali

La tragica vicenda di Mariia Buhaiova, la giovane scomparsa e trovata morta nel Brindisino, scuote la comunità di Carovigno. Il Comune ha deciso di sostenere le spese funebri per la ragazza, offrendo un gesto di solidarietà in un momento di dolore profondo. Mariia, appena 18enne, aveva appena scoperto di non essere stata assunta nel villaggio turistico e si preparava a tornare in Slovenia. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di supportarsi nei momenti difficili.

Il comune di Carovigno pagherà i funerali per Mariia Buhaiova, la 18enne scomparsa e trovata morta nel Brindisino. La giovane aveva saputo pochi giorni prima del decesso di non essere stata assunta nel villaggio turistico nel quale lavorava e di dover fare ritorno in Slovenia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mariia - buhaiova - trovata - morta

Mariia Buhaiova, ragazza di 18 anni scomparsa a Brindisi: lo stage al villaggio turistico, la partenza programmata e le ricerche. Cosa sappiamo - Mariia Buhaiova, la giovane ucraina di 18 anni, scomparsa a Brindisi dopo aver concluso il suo stage al villaggio turistico, è al centro di un'intensa mobilitazione.

È stata trovata morta la studentessa ucraina diciottenne, Mariia Buhaiova, scomparsa venerdì 4 luglio 2025. La ragazza si era allontanata dal villaggio turistico di Carovigno, Brindisi, dopo aver appreso che lo stage, ormai concluso, non si sarebbe trasformato Vai su Facebook

#Carovigno Ritrovata morta la ragazza ucraina scomparsa il 4 luglio. La 18enne, Mariia Buhaiova è stata trovata impiccata a un albero, non lontana dal villaggio turistico dove aveva lavorato. L'ipotesi più accreditata dai carabinieri è quella del suicidio. Vai su X

Trovata morta Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina scomparsa da un villaggio turistico di Carovigno; Mariia Buhaiova trovata morta impiccata a Carovigno vicino Brindisi, nei pressi del villaggio Meditur; Trovata morta Mariia Buhaiova, la 18enne scomparsa dopo lo stage in un villaggio turistico a Brindisi.

Mariia Buhaiova trovata morta dopo la scomparsa, il Comune di Carovigno pagherà i funerali - Il comune di Carovigno pagherà i funerali per Mariia Buhaiova, la 18enne scomparsa e trovata morta nel Brindisino ... Segnala fanpage.it

La studentessa ucraina scomparsa in Puglia trovata morta a un chilometro dal villaggio - Il corpo della giovane è stato ritrovato impiccato a circa un chilometro dal villaggio turistico Meditur di Carovigno (Brindisi), dove stava svolgendo uno stage ... Si legge su dire.it