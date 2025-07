Sant’Anastasia sorpresi a scaricare furgone con pacchi di note piattaforme online | 4 denunciati

Una brillante operazione dei Carabinieri nel comune di Sant’Anastasia ha portato al recupero di 54 pacchi destinati a piattaforme online, e alla denuncia di quattro persone per appropriazione indebita e ricettazione. L’intervento lampo, avvenuto nei pressi del mercato rionale, ha svelato un importante giro illecito, dimostrando ancora una volta come la lotta contro il crimine richieda prontezza ed efficacia. Questi eventi sottolineano l’importanza della vigilanza continua nel settore commerciale.

Sono 54 i pacchi recuperati dai Carabinieri durante un’operazione nel comune vesuviano, frutto di un’indagine lampo che ha portato alla denuncia di quattro persone per appropriazione indebita e ricettazione. Sant’Anastasia, sorpresi a scaricare furgone di merce per piattaforme online: 4 denunciati Il sequestro è avvenuto nei pressi del mercato rionale, dove i militari della . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sant’Anastasia, sorpresi a scaricare furgone con pacchi di note piattaforme online: 4 denunciati

In questa notizia si parla di: sant - anastasia - sorpresi - scaricare

Maxi blitz anticamorra tra Somma e Sant’Anastasia: 21 arresti, smantellati due clan - Il 28 maggio 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno condotto un maxi blitz contro la camorra, portando all'arresto di 21 individui legati a due clan nel Vesuviano.

Sant'Anastasia, sorpresi a scaricare furgone con pacchi di note piattaforme online: 4 denunciati.

Sant'Anastasia, furto delle barre portapacchi: arrestati in 2 - Il Mattino - I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato per furto Antonio Molisso e Luigi Romano. Secondo ilmattino.it

Sant'Anastasia: tentata rapina alle poste nella notte: ladri in fuga - MSN - Nella notte, nel comune di Sant'Anastasia, si è verificato un tentativo di furto ai danni dell’ufficio postale, in via Giovanni Primicerio 68. msn.com scrive