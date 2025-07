WWE | Annunciate le sei atlete NXT per la Battle Royal di Evolution

WWE ha annunciato le sei atlete dell'NXT che prenderanno parte alla battaglia reale di Evolution, l'evento dedicato alle donne più atteso dell'anno. L'episodio del 8 luglio ha acceso l'entusiasmo, preparando il terreno per una serata indimenticabile. WWE Evolution, in programma il 13 luglio 2025 alla State Farm Arena di Atlanta, rappresenta un traguardo storico: il secondo PLE interamente dedicato al talento femminile. La competizione si preannuncia palpitante e ricca di sorprese, lasciando i fan già con il fiato sospeso.

L’episodio dell’8 luglio di NXT è stato davvero spettacolare e ha gettato le basi per diversi sviluppi importanti, tra cui Evolution, evento per il quale era stato annunciato anche un summit. WWE Evolution si terrà domenica 13 luglio 2025 alla State Farm Arena di Atlanta, Georgia. L’evento sarà storico: si tratta infatti del secondo PLE interamente dedicato al talento femminile. Non sorprende quindi che molte Superstar dei vari roster WWE vogliano farne parte. Atlanta si avvicina: Le sei guerriere di NXT pronte per la Battle Royal. Durante la puntata abbiamo visto arrivare nel backstage della NXT Arena le Dungeon Dolls ( Natalya e Maxxine Dupri ), Zelina Vega e anche Ivy Nile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net