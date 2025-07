Tamponamento a catena in galleria | traffico in tilt

Automobilisti bloccati e code infinite: un tamponamento a catena nel cuore della galleria di San Giacomo ha creato il panico e paralizzato il traffico nella zona. La situazione, iniziata nel pomeriggio di ieri, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi, lasciando tutti nel caos più totale. Ma come si può prevenire e gestire al meglio simili emergenze? Ecco cosa è successo e quali sono le misure per tutelare la sicurezza di tutti.

Tamponamento e caos: è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 8 luglio, nella galleria di San Giacomo che da Bolzano conduce verso Laives. Alcune auto si sono scontrate a metà del tunnel, di fatto mandando in crisi la viabilità . Sul posto sono subito accorse le forze dell’ordine e i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

