Appalti truccati a Lecce | la Guardia di Finanza ha eseguito 8 arresti per corruzione

Un duro colpo alla corruzione e ai reati contro la Pubblica Amministrazione è stato inferto questa mattina dalla Guardia di Finanza di Lecce, che ha eseguito 13 misure cautelari personali. L'operazione, scattata su richiesta della Procura della Repubblica di Lecce e con provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari, ha portato all'arresto di una persona in carcere e sette ai domiciliari. L'articolata attività d'indagine, coordinata dalla Procura e condotta dalla Compagnia di Gallipoli, ha scoperchiato un sistema di appalti pilotati e concorsi pubblici truccati nel Comune di Sannicola. Non solo arresti: sono state emesse anche misure interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione nei confronti di due imprenditori, e obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria per altre tre persone.