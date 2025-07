Ecco come vuole promuoversi la Valtellina in occasione delle Olimpiadi

La Valtellina si prepara a brillare sotto i riflettori olimpici, valorizzando le sue bellezze naturali, cultura e tradizioni con un investimento di oltre 3,5 milioni di euro. Un piano strategico e coinvolgente che mira a mettere in luce il territorio, attrarre visitatori e rafforzare l’identità locale. Con entusiasmo e determinazione, la provincia di Sondrio si presenta pronta a lasciar un segno indelebile durante questa grande vetrina internazionale, facendo della Valtellina un protagonista indiscusso delle Olimpiadi.

La provincia di Sondrio si prepara alla vetrina olimpica con un articolato piano di comunicazione e promozione territoriale dal valore di oltre 3,5 milioni di euro. Un percorso ambizioso e corale presentato, nella mattinata di lunedì 7 luglio, da Davide Menegola, presidente della Provincia di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

