Wimbledon dove e a che ora vedere i quarti di finale con Flavio Cobolli e Jannik Sinner

Pronti a vivere un'emozionante giornata di tennis? A Wimbledon, i quarti di finale promettono spettacolo con Flavio Cobolli e Jannik Sinner protagonisti. Il numero uno al mondo, sfidato dall'energica presenza di Ben Shelton, tenterà di superare l’infortunio al gomito per conquistare la semifinale. Intanto, il talento romano si prepara a una sfida imperdibile contro il leggendario Djokovic. Non perdetevi questi incontri mozzafiato: ecco come e quando seguirli!

