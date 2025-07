Unione dei Comuni del Pratomagno uniti contro la Flavescenza Dorata | collaborazione tra produttori e istituzioni

In un momento in cui la tutela del patrimonio vitivinicolo si fa sempre più cruciale, l'Unione dei Comuni del Pratomagno si mobilita contro la minaccia della Flavescenza Dorata. La collaborazione tra produttori e istituzioni si rafforza, dimostrando come l’unione faccia la forza per proteggere il territorio e valorizzare le eccellenze locali. Un esempio di impegno condiviso che potrebbe fare la differenza per il futuro del vino nella zona Sette Ponti.

Arezzo, 9 luglio 2025 – Il 7 luglio, presso la Filanda di Loro Ciuffenna, si è tenuto un importante incontro operativo sulla lotta alla Flavescenza Dorata, malattia della vite che sta mettendo a rischio il patrimonio vitivinicolo della zona Sette Ponti (comuni di Loro Ciuffenna, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Terranuova Bracciolini). All'incontro hanno partecipato 36 produttori locali, oltre ai Sindaci Rossi Andrea di Loro, Marco Ermini di Castiglion Fibocchi, Rossi Michele di Castelfranco Piandiscò e all'Assessore di Terranuova Bracciolini Luca Trabucco, anche rappresentanti dell'associazione CIA e al direttore della DOC Valdarno di Sopra.

La flavescenza dorata da 25 anni colpisce i vigneti: a Nizza confronto tra Regione e produttori - Si è svolto a Nizza Monferrato il 12 dicembre scorso l’incontro organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte sul tema della flavescenza dorata, la più grave malattia ... Lo riporta atnews.it

Flavescenza dorata, nell'Alessandrino +25% punti toccati - Le zone toccate dalla flavescenza dorata nella provincia di Alessandria hanno avuto un incremento del 25% nel 2023, rispetto all'anno precedente. Riporta ansa.it