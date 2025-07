Non può essere sempre colpa del clima

Non può essere sempre colpa del clima. È incredibile come, di fronte a tragedie come quella della sommelier Nadia Amato, si tenti di attribuire ogni sventura a cause ambientali, spesso senza fondamento. Questa mentalità riduce la responsabilità umana e distorce la realtà. È ormai diventata una pantomima: ogni disastro, incidente o tragedia sembra giustificato solo mediante scuse climatiche, lasciando da parte le vere cause e le soluzioni concrete.

Gentile Direttore Feltri, è credibile o no che la sommelier morta a Terracina a causa del crollo del tetto del ristorante stellato in cui lavorava sia considerata una vittima del clima? Nadia Amato Cara Nadia, no, non è credibile, piuttosto è incredibile, incredibile che qualcuno abbia la faccia tosta e la disonestà di ipotizzare o sostenere una idiozia siffatta. È ormai diventata una pantomima: ogni disastro, incidente o tragedia, ogni morte e ogni malattia, vengono subito attribuiti al clima, oramai non serve neppure l'autopsia, né sono necessarie indagini di sorta, davanti a qualsiasi decesso si punta il dito contro il caldo o contro il freddo, ma sempre contro il cambiamento climatico, ovvero l'inquinamento, una sorta di killer seriale.

