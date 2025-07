Capri noleggi di barche e ormeggi abusivi | sequestri e sanzioni per oltre 14mila euro

L’isola di Capri si conferma un gioiello di bellezza e turismo, ma anche di sfide per la tutela ambientale e la sicurezza marittima. La Guardia Costiera, nell’ambito dell’Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, ha intensificato i controlli, sequestrando imbarcazioni e sanzionando chi viola le norme. Tra noleggi abusivi e ormeggi irregolari, sono stati sequestrati beni per oltre 14mila euro. La lotta contro l’illegalità in mare prosegue con determinazione, affinché Capri possa continuare a splendere nel rispetto delle

Prosegue senza sosta l'attività della Guardia Costiera di Capri, impegnata sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania nell'ambito dell'Operazione "Mare e Laghi Sicuri 2025". I pattugliamenti quotidiani effettuati nelle acque dell'isola e nell'area portuale hanno portato al controllo di oltre 75 unità, tra imbarcazioni da diporto e mezzi commerciali.

