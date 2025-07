Marco Scaramellini è il 16esimo sindaco più amato d' Italia

Marco Scaramellini, sindaco di 232, si distingue come il 16esimo sindaco più amato d’Italia, dimostrando come una leadership autentica possa conquistare i cuori della gente. In un panorama politico variegato, la sua capacità di ascolto e impegno si riflettono nel gradimento crescente tra i cittadini. La sua storia di dedizione alla comunità lo rende esempio di come passione e responsabilità possano fare la differenza. E così, anche in una classifica complessa, emerge una figura di rilievo che promette ancora molto.

Al primo posto nella classifica dei sindaci più apprezzati d’Italia c’è Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e esponente di Fratelli d’Italia, con un consenso del 70%. Lo segue Michele Guerra, sindaco di Parma e rappresentante del centrosinistra, con il 65%. Al terzo posto, a pari merito. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

