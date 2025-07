Von der Leyen | fermima cerchiamo intesa

Stiamo lavorando giorno e notte per trovare una soluzione perché il nostro obiettivo rimane quello di garantire stabilità, solidarietà e progresso all'Europa, mantenendo saldo il nostro impegno verso un dialogo costruttivo e condiviso, anche in momenti di incertezza. Solo attraverso il confronto e la negoziazione potremo costruire un futuro più forte e unito per tutti i cittadini europei.

10.05 "Saremo fermi, ma preferiamo una soluzione negoziata. Stiamo cercando un quadro chiaro, da cui continuare a costruire". Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen alla discussione sull'ultimo Consiglio Ue. "Restiamo fedeli ai nostri principi -ha ribadito- difendiamo i nostri interessi, continuiamo il lavoro in buona fede e ci prepariamo a tutti gli scenari". "Stiamo lavorando giorno e notte per trovare una soluzione perché crediamo che i dazi siano dannosi per gli affari E non siamo gli unici". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

