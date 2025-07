Bonus trasporti giovani 2025 come funziona la nuova carta per viaggiare gratis

Se sei un giovane tra i 16 e i 25 anni e vuoi viaggiare gratis in Lazio durante l’estate 2025, questa è la tua occasione! La nuova Carta Giovani permette di usufruire di un bonus trasporti con validità di 30 giorni, semplicemente scaricando un’app dedicata. Non solo trasporti, ma anche sconti su negozi e attività per il tempo libero. Scopri come approfittarne e rendere le tue vacanze ancora più fantastiche!

I giovani tra i 16 e i 25 anni di età hanno l'opportunità di fruire di un bonus trasporti della R egione Lazio per viaggiare gratis su autobus e treni regionali durante l'estate del 2025. Per farlo, è necessario scaricare un'applicazione che contiene una Carta giovani, utile anche per avere sconti in negozi e iniziative per il tempo libero. Il voucher per i trasporti ha una durata di 30 giorni dal momento in cui viene attivato. Il periodo di fruizione gratuito del bonus trasporti deve essere richiesto tra il 1° luglio e il 15 settembre 2025. Ecco come sfruttare l'opportunità di scaricare il bonus trasporti gratuito per spostarsi a Roma e nella regione Lazio gratuitamente, senza pagare autobus e treni regionali.

