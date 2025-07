Andrea Russo risucchiato da una turbina a Orio al Serio Gli amici sotto choc | Era solare non dava segni di malessere

Un tragico dramma ha sconvolto la comunità di Calcinate: Andrea Russo, 35 anni, è stato trovato vittima di un incidente fatale alla turbina di un aereo ad Orio al Serio. Conosciuto per il suo carattere solare e la volontà di riscatto, gli ultimi eventi sembrano rivelare un passato tormentato fatto di dipendenze e battaglie personali. Gli amici, ancora sotto shock, cercano di fare luce su questa perdita improvvisa mentre le indagini della procura propendono verso un gesto volontario.

Gli amici sconvolti, la procura che indaga anche se ritiene che al momento l’ipotesi più attendibile sia quella di un gesto volontario. Andrea Russo, 35enne di Calcinate, si sarebbe gettato dentro alla turbina di un aereo sulla pista di Orio al Serio per suicidarsi. Nel suo passato le tracce di un passato difficile, il passaggio in comunità di recupero e l’ombra della dipendenza, dalla quale però era uscito. Faceva saltuari lavori di manutenzione, si manteneva e si era trasferito a Mornico al Serio da un parente, in una casa di proprietà del fratello. Voleva ricominciare, rimettersi in gioco e stava mettendo a punto i tasselli per farlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Andrea Russo risucchiato da una turbina a Orio al Serio. Gli amici sotto choc: “Era solare, non dava segni di malessere”

In questa notizia si parla di: andrea - russo - turbina - orio

Andrea Russo morto risucchiato dall'aereo a Orio al Serio, si indaga sui motivi del presunto suicidio - Tragedia ad Orio al Serio: Andrea Russo, coinvolto in un drammatico incidente, è stato risucchiato dal motore di un aereo.

L'uomo che oggi è morto risucchiato dal motore di un aereo in decollo dall'aeroporto di Orio al Serio si chiamava Andrea Russo, aveva 35 anni e viveva a Calcinate, in provincia di Bergamo. A riferirlo è il Corriere della Sera. Da ragazzo avrebbe avuto divers Vai su Facebook

A Orio al Serio un orribile suicidio: Andrea Russo s’è lanciato nel motore. Una vita difficile dietro il gesto Vai su X

Tragedia a Orio al Serio, Andrea Russo morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Voli sospesi per due ore; Andrea Russo è morto a Orio risucchiato dal motore di un aereo; Orio al Serio, uomo morto risucchiato dal motore dell'aereo di Volotea: il racconto di un passeggero.

Andrea Russo risucchiato da una turbina a Orio al Serio. Gli amici sotto choc: “Era solare, non dava segni di malessere” - Gli amici sotto shock: "Era solare, stava per mettersi in proprio" ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Andrea Russo morto a Orio al Serio, la pista dell'istigazione al suicidio: nessun legame con l'aeroporto - La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio nelle indagini sulla morte di Andrea Russo, 35enne risucchiato dal motore di un aereo a Orio al Serio ... Da virgilio.it