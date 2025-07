Rubano una carta di credito e fanno la spesa in gioielleria | 3 in manette

Tre cittadini stranieri senza fissa dimora sono finiti in manette a Villasanta, dopo aver rubato un borsello in hotel e aver tentato di spendere una carta di credito clonata in un centro commerciale di gioielli. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio, confermando che la legge si fa rispettare anche nelle situazioni più delicate. La loro avventura si è conclusa con l’arresto, ma resta aperto il dibattito sulla sicurezza urbana e sui controlli.

VIllasanta (Monza e Brianza), 9 luglio 2025 –  Avevano rubato un borsello in hotel ed erano andati a farsi la spesa, pesante, di gioielli in un centro commerciale. Ma non hanno avuto vita facile. I carabinieri della Stazione di Villasanta hanno arrestato in flagranza di reato tre cittadini stranieri, un 53enne e un 29enne di nazionalità cubana e un 34enne cittadino peruviano, tutti senza fissa dimora in Italia, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di furto aggravato continuato e indebito utilizzo di carta di credito. Contestualmente sono stati tutti deferiti per il reato di soggiorno e ingresso illegale nel territorio dello stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rubano una carta di credito e fanno la spesa in gioielleria: 3 in manette

