Il governo riapre le miniere per cercare terre rare | la mappa di quelle romagnole

Il governo annuncia una nuova sfida: riaprire le miniere abbandonate in Romagna per estrarre terre rare, risorse chiave per la tecnologia moderna. Con 19 miniere dismesse e un piano ambizioso di esplorazione, questa iniziativa potrebbe trasformare il patrimonio minerario della regione e rilanciare l’economia locale. La mappa delle miniere romagnole si rivela cruciale in questa strategia, aprendo scenari interessanti per il futuro energetico e industriale del paese.

In Romagna ci sono 19 miniere abbandonate che potrebbero essere riaperte alla ricerca di "terre rare". Lo prevede il “Programma nazionale di esplorazione mineraria”, presentato la settimana scorsa dai ministeri dell’Ambiente e delle Imprese e made in Italy. Si tratta di 14 progetti esplorativi in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

