Carola Rackete si dimette da eurodeputata The Left | E’ la nostra eroina

Carola Rackete, l'eroina della Sea Watch, ha deciso di dimettersi da eurodeputata per la Sinistra, lasciando alle spalle una stagione di impegno e battaglie. Nota per aver sfidato le autorità italiane come capitana della nave, si è distinta anche in tribunale contro Matteo Salvini, simbolo di una lotta contro le politiche migratorie restrittive. La sua scelta chiude un capitolo importante, ma la sua voce continuerà a risuonare nel dibattito pubblico.

Come capitana della imbarcazione Sea Watch si era resa protagonista anche di una battaglia giudiziaria con l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini.

