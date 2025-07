Nkunku Inter pista calda! Secondo l’esperto di mercato contatti già da prima della finale di Champions League

L’Inter accelera sulla pista Nkunku: il talento francese del Chelsea è al centro delle attenzioni già prima della finale di Champions League. Con un reparto offensivo alla ricerca di una seconda punta di talento, la società nerazzurra si trova di fronte a una sfida importante, tra richieste economiche elevate e trattative serrate. La strategia è chiara: l’Inter vuole sorprendere i tifosi e rafforzare il suo attacco, ma i dettagli sono ancora in evoluzione...

L' Inter sta cercando un giocatore da inserire nel reparto offensivo come seconda punta, e uno dei profili più seguiti è Christopher Nkunku, attaccante francese del Chelsea. La trattativa, però, si sta rivelando tutt'altro che semplice, a causa delle elevate richieste economiche del Chelsea. Come confermato da Fabrizio Romano nel suo intervento sul proprio canale YouTube, l' Inter ha avuto contatti con Nkunku prima della finale di Champions League, ma la situazione economica legata al giocatore rimane complessa.

Calciomercato Inter, un “soldato” giovane e italiano: si scalda la pista Pietro Comuzzo - Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'interesse per Pietro Comuzzo, giovane talento italiano.

L'Inter vuole un attaccante e la pista piu calda è quella che porta a Bonny del Parma Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, è arrivato il sì del giocatore La distanza non è netta e nuovi contatti sono previsti nei prossimi giorni #Inter #Parma #Bon Vai su Facebook

Tuttosport: “Dodô-Inter: pista calda solo dopo l’addio di Dumfries. Chivu apprezza il brasiliano”; Inter, Cristian Chivu ora è in pole: «Firma vicina». Sfumato Fabregas, resta al Como; Inter in pole su David? Arrivano conferme dall'Inghilterra.

Tuttosport: “Dodô-Inter: pista calda solo dopo l’addio di Dumfries. Chivu apprezza il brasiliano” - Secondo Tuttosport, Dodô potrebbe finire nel mirino dell’Inter nel caso in cui i nerazzurri decidessero di cedere Denzel Dumfries, per il quale pende una clausola rescissoria da 25 milioni valida fino ... Come scrive msn.com

CLAMOROSO Bonny, l’Inter non chiude: cosa sta succedendo - Yoan Bonny sembrava essere una pista caldissima per l’Inter, tanto che il trasferimento sembrava essere in dirittura d’arrivo già questa settimana. Riporta informazione.it