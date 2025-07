Francesca Chillemi incinta annullati tutti gli impegni | Gravidanza delicata

di salute, a causa di una gravidanza delicata. Francesca Chillemi, nota per la sua dedizione e professionalità, ha deciso di mettere al primo posto il benessere del suo bambino e di sé stessa, annullando tutti gli impegni imminenti. La sua sincerità e forza interiore sono un esempio di come l’amore e la cura personale possano prevalere, anche nei momenti più complessi. La speranza è che presto possa tornare in scena, più forte che mai.

“Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni”. Con queste parole, Francesca Chillemi ha scelto di rivelare al suo pubblico, che l’aspettava a Giffoni Experience, la necessità di fermarsi per un certo periodo. L’attrice, che ha da poco mostrato il pancione per la prima volta al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, ha così comunicato sui social di dover sospendere ogni attività professionale per motivi legati alla sua gravidanza. Una scelta non facile per una donna abituata a muoversi tra set, eventi, red carpet, anche se – oggi – tutto cede il passo a un’unica priorità: la salute sua e del bambino in arrivo. 🔗 Leggi su Dilei.it