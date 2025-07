Israele ha gettato ogni maschera non cerca la pace vuole l' annientamento dei palestinesi impedire che si formi qualsiasi struttura sociale autonoma

Israele ha smesso di nascondersi dietro illusioni di pace: le sue azioni rivelano un piano di annientamento dei palestinesi, mirato a impedire la creazione di strutture sociali autonome. Niente ospedali, istruzione o sicurezza civile, solo bande armate e disperazione. La maschera della diplomazia è caduta; ora, si scopre un volto più duro e inquietante. La vera domanda è: quale sarà il prezzo di questa escalation?

L'obiettivo è impedire la formazione di qualsiasi struttura sociale autonoma: nessun ospedale, nessuna forma di istruzione, nessuna amministrazione, nessuna sicurezza civile. Al loro posto bande armate, fame, dipendenza, disperazione, il caos Israele ha gettato ogni maschera: non cerca la "pa.

Lo «sceicco di Hebron» e la strategia israeliana della frammentazione. E' una riedizione adattata di progetti passati. Fin dal primo giorno dell’occupazione della Cisgiordania nel 1967, Israele si è mosso per impedire la nascita di uno Stato palestinese Vai su X

VITTORIA DEL MOVIMENTO PER LA PALESTINA: IL COMUNE DI NAPOLI RESCINDE I RAPPORTI CON ISRAELE! Mercoledì il Consiglio Comunale della città di Napoli si è riunito nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino per una seduta monotematica sul Vai su Facebook

Si aggrava la crisi tra l’Iran e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica; Associazione dei Palestinesi in Italia: Rompere ogni relazione con Israele, smettere di fornire le armi per il genocidio a Gaza e impedire la deportazione dei nativi; Perché Israele finanzia le bande armate di Gaza - Ahmed Najar.

Hamas ha perso il controllo dell’80% della Striscia di Gaza: “La struttura di sicurezza non esiste più” - Il 4 luglio Hamas ha risposto positivamente alla proposta Usa di cessate il fuoco con Israele, ma intanto alla Bbc è arrivata una testimonianza dell’attuale debolezza dell’organizzazione. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Israele, Blinken: "Minimizzare il pericolo per i civili a Gaza" - Il segretario di stato americano Antony Blinken ha annunciato che chiederà a Israele di assumere "misure concrete" per minimizzare il pericolo per i civili a Gaza, tese a impedire una escalation ... Da repubblica.it