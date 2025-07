Teho Teardo e Cristina Donà a In Visible Cities

in un palcoscenico vibrante di creatività e innovazione, offrendo al pubblico emozioni uniche e suggestioni indimenticabili. Prepariamoci a vivere un’esperienza sensoriale senza precedenti, dove musica e arte si uniscono per celebrare la bellezza delle città visibili e invisibili.

In attesa di conoscere il programma completo dell’11^ edizione di InVisible Cities, che dal 27 agosto al 7 settembre farà tappa a Gorizia, Nova Gorica e a Gradisca d’Isonzo, il Festival Urbano Multimediale svela due importanti eventi che si terranno proprio nella città fortezza il 3 il 6 settembre: Teho Teardo e Cristina Donà, porteranno in scena le loro nuove performance musicali. È così che Gradisca d’Isonzo si trasformerà, ancora una volta, in un palcoscenico unico nel suo genere, in cui musica, cinema, danza e contemporaneo, la faranno da padrone. Le prenotazioni sono aperte dall’8 luglio. 🔗 Leggi su Udine20.it