Scoperto un inquietante covo di marijuana tra le rocce di Gavoi, in Sardegna. I carabinieri hanno trovato un bunker nascosto con circa 100 piante, attrezzature di coltivazione e persino armi giocattolo. Un’operazione che mette in luce come anche luoghi apparentemente impervi possano nascondere attività illecite, e che sottolinea l’importanza della vigilanza nel contrastare il traffico di droga. La scoperta solleva importanti questioni sulla sicurezza e sull’impegno delle forze dell’ordine nel territorio.

In una zona impervia di Gavoi, in Sardegna, i carabinieri hanno scoperto un bunker sotterraneo nascosto tra le rocce, trasformato in una piantagione di marijuana. L'accesso avveniva tramite un cunicolo scavato nel terreno. All'interno, i militari hanno rinvenuto circa 100 piante, attrezzature per coltivazione e confezionamento, hashish e due pistole scacciacani. Arrestati un uomo e suo figlio, denunciata la figlia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sardegna, scoperto a Gavoi un bunker sotterraneo con piantagione di marijuana

