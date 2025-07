Arriva la versione low alcol dell’Orvieto Doc | vini da 10 gradi per rispondere alle nuove richieste di mercato

Scopri la novità che conquista il cuore degli appassionati: l'Orvieto DOC low alcol, con soli 10 gradi, risponde alle nuove esigenze di mercato offrendo gusto e leggerezza. Le prime bottiglie sono già disponibili, accompagnate da una proposta di sostegno al Ministero per avviare un innovativo piano di ricerca scientifica. Un’evoluzione del vino che unisce tradizione e modernità, pronta a rivoluzionare il modo di gustarlo.

Prime bottiglie già sul mercato. Presentata anche una domanda di sostegno al Ministero per avviare un piano di ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Arriva la versione low alcol dell’Orvieto Doc: vini da 10 gradi per rispondere alle nuove richieste di mercato

