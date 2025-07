Azienda Ospedaliera di Caserta | la nuova piastra operatoria col robot chirurgico

L’azienda ospedaliera di Caserta si distingue ancora una volta, aprendo le porte a un futuro sempre più all’avanguardia. La nuova piastra operatoria, dotata del robot chirurgico “Hugo RAS”, rivoluziona l’approccio alle procedure mediche, garantendo precisione e sicurezza senza precedenti. Con otto sale moderne, tra cui una ibrida e una robotica, questa struttura rappresenta un esempio di eccellenza sanitaria. La tecnologia si fa al servizio della vita, rendendo il nostro ospedale un punto di riferimento in innovazione e cura.

Tempo di lettura: 3 minuti Otto sale chirurgiche, di cui una ibrida con moderne apparecchiature di imaging e una robotica con il robot chirurgico "Hugo RAS", ambienti per la preparazione all'intervento e per il risveglio e monitoraggio del paziente post intervento, una sala multimediale, studi medici e locali tecnici. È la nuova piastra operatoria ad alta tecnologia dell' Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, che sarà inaugurata lunedì 14 luglio, ore 10:30, alla presenza del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e di numerose autorità. Il neonato blocco operatorio è stato realizzato, su una superficie di 2400 mq, al primo piano di un edificio a due piani costruito ex novo, a integrazione dell'edificio N, nell'ambito di un intervento di edilizia sanitaria finanziato con i fondi ex art.

