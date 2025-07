Una notte di musica dal vivo al DiSottoRoma

Una notte di musica dal vivo al Disotto.Roma: il 18 luglio 2025, preparatevi a vivere un’esperienza unica con gli AllYouCanSing, il duo elettroacustico che accende le serate romane. Un appuntamento musicale nel cuore della città, capace di trasformare ogni momento in pura energia e emozione. Luglio a Roma si fa ancora più speciale—non mancate!

Il 18 luglio 2025, DiSotto.Roma (Via Ruggero di Lauria, 26a, 00192 Roma) presenta il secondo evento speciale con gli AllYouCanSing, il duo elettroacustico che trasforma le serate a Roma in momenti di pura energia. Un appuntamento musicale nel cuore di Roma Luglio a Roma è il momento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Aperitivo e concerto da Disotto.Roma - particolari, gli AllYouCanSing promettono di regalare un'esperienza indimenticabile. Un aperitivo raffinato e un concerto coinvolgente si uniscono in questa serata a Disottoroma, dove musica e convivialità si fondono per creare momenti magici e da ricordare.

